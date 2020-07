Veículo capota em estrada e bandidos tentam atear fogo

Flávio Veras, com informações do Região News

A Polícia Militar apreendeu um veículo que poderia ser usado como batedor para o tráfico de drogas, na tarde desta quinta-feira (15), Sidrolândia. A polícia ainda investiga que os bandidos, após sofrerem um acidente, tentaram atear fogo no carro.

De acordo com o Região News, o veículo foi achado nas proximidades do antigo parque industrial da Usina Santa Olinda, distrito do Quebra Coco. A polícia desconfia de que pode haver algum tipo de entorpecente no tanque do veículo. O Ford KA foi rebocado para o pátio da Policia Civil onde será periciado.

A suspeita é de que o automóvel estava sendo usado como batedor no tráfico de drogas na fronteira com a Bolívia. A rota passa por Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia (distrito do Quebra Coco) até chegar à cidade de Terenos e então, Campo Grande.

