Veículo com destino a São Paulo transportava 33,9 kg de cocaína

Rauster Campitelli, com informações do Ponta Porã Informa

Durante fiscalização no km 92 da BR 158 neste sábado (13) em Paranaíba (MS), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um veículo I/LR Freelander, com placas de São Paulo (SP) e apreendeu 33,9 kg de cocaína. O condutor do veículo, um homem de 33 anos, ficou nervoso diante da abordagem e deu respostas contraditórias sobre o destino e o motivo da viagem.

A equipe realizou então uma vistoria minuciosa e localizou um compartimento oculto no porta malas do veículo, contendo tabletes de cocaína. Após a pesagem, somou-se 33,9 kg (trinta e três quilos e novecentos gramas) da droga.

O suspeito confessou ter pegado a droga em Campo Grande (MS) e deveria entregar na cidade de São Paulo (SP) para um desconhecido. Ele foi preso por tráfico de drogas e encaminhado, juntamente com o veículo e a droga, para a Polícia Civil de Paranaíba.

