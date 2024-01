Veículo da prefeitura de Amambai bate de frente com Ônix durante ultrapassagem

Seis pessoas ficaram feridas durante um grave acidente envolvendo um Fiat Siena, pertencente à prefeitura de Amambai, e um Chevrolet Ônix, durante a tarde de terça-feira (9), a Rodovia MS-386, entre os municípios de Amambai e Ponta Porã.

Conforme as informações iniciais, o veículo da prefeitura seguia de Ponta Porã a Amambai, quando o motorista, de 36 anos, tentou fazer uma ultrapassagem. Porém, ele acabou batendo de frente com o Ônix, que seguia na direção contrária.

Por conta da colisão, três ocupantes do Ônix sofreram escoriações leves, enquanto o condutor, de 49 anos, sofreu fratura de fêmur na perna direita. O motorista do Siena teve uma fratura no tornozelo esquerdo e o carona, um homem de 54 anos, teve fratura de fêmur.

Todos os feridos foram socorridos e encaminhados para um hospital na região.

