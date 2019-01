Veículos são apreendidos com produtos contrabandeados

Da Redação com Assessoria

Sete veículos foram apreendidos na MS-166 com cigarros e outros produtos contrabandeados do Paraguai pela Polícia Militar Rodoviária (PMR). O flagrante ocorreu durante patrulhamento de rotina dos agentes da base operacional do distrito de Vista Alegre, em Maracaju.

Foram apreendidos aproximadamente 302 pacotes de cigarros marca Fox; 15 pneus de carro, quatro unidades de pneus avulsos e dois pneus de moto marcas estrangeiras; 413 relógio de pulso e 360 fones de ouvido; 19 drones; 60 pares de tênis; dois volumes de baterias para celulares; um volume de carregadores de celulares; seis volumes de bóias plásticas de diversos tamanhos e modelos ; quatro volumes de piscinas infantis ; 48 unidades de bolsas de viagem.

Os veículos apreendidos foram três GM/Corsa Classic, um VW/Santana azul, um Renaut Sandero prata e dois veículos VW/Gol.

