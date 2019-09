Vendedor de automóveis é morto a tiros por pistoleiro em MS

Priscilla Porangaba, com informações do MS em Foco

O vendedor de automóveis e ex-candidato a vereador em Maracaju Wilian Manrubia Gomes, de 42 anos, foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira (10) em Amambai.

De acordo com informações a vítima estava em frente à casa dele na rua José Luiz Sampaio quando um pistoleiro chegou em um veículo desferiu diversos tiros contra ele e fugiu.

Wilian, que tinha sido candidato a vereador em Maracaju pelo Democratas (DEM) obteve 147 votos, foi socorrido e levado para um hospital, mas morreu.

No local do crime foram encontradas cápsulas de pistola 9 milímetros e a esposa dele disse que o marido tinha contraído muitas dívidas e acredita que este pode ser o motivo do assassinato.

A Polícia Civil de Amambai investiga o caso.

