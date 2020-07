Vídeo - Bandidos armados roubam cerca de R$ 1 milhão do Banco do Brasil

Sarah Chaves, com informações do Alvorada Informa

Uma agência do Banco do Brasil foi assaltada na manhã de quarta-feira (29), em Nova Alvorada do Sul, antes ao antedimento ao público começar.

De acordo com o site Alvorada Informa, quatro homens participaram da ação e eles agrediram e tomaram a arma do vigilante da agência, e ainda renderam funcionários do banco, que foram obrigados a deitar no chão sob ameaças de morte.

O valor estimado que a quadrilha levou cerca de R$ 1 milhão. É a segunda vez que a agência é invadida, mas a primeira que bandidos conseguem levar o dinheiro.

Veja o momento em que os bandidos entram no cofre:

