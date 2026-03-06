Menu
Polícia

VÍDEO: Bombeiros oram após buscas em asilo que desabou e matou 12 em BH

No momento do desabamento, havia 29 pessoas no prédio. Nove delas conseguiram sair por conta própria ou com a ajuda de vizinhos

06 março 2026 - 18h41Brenda Assis

Um vídeo divulgado nas redes sociais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) tem emocionado as pessoas que acompanharam os trabalhos dos militares durante o resgate no lar de idosos que desabou no início da madrugada desta quinta-feira (5), em Belo Horizonte (MG). O incidente deixou 12 mortos.

No vídeo, bombeiros e outras pessoas que trabalhavam no local, em busca das vítimas, se abraçam e fazem uma oração.

No momento do desabamento, havia 29 pessoas no prédio. Nove delas conseguiram sair por conta própria ou com a ajuda de vizinhos, pois estavam em uma parte do prédio que não colapsou. Oito pessoas foram resgatadas com vida pelos bombeiros e 12 morreram.

Foram 30 horas ininterruptas de trabalho desde que os bombeiros foram acionados até o início da manhã desta sexta-feira (6), quando foi retirada a última vítimas dos escombros do desabamento.

Sobre o lar de idosos

O prédio possuía três pavimentos e um subsolo e no local várias atividades funcionavam, como a Casa de Repouso Pró-Vida, uma academia, a residência dos donos do lar de idosos e um espaço para bronzeamento.

Investigações serão realizadas para apontar as possíveis causas do desmoronamento. A Secretaria Municipal de Política Urbana informou que o local possuía alvará de localização e funcionamento para atividade de lar de longa permanência de idosos, com validade até 2030.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que houve vistoria no local em janeiro deste ano e que o alvará sanitário era válido e regular.

Na tarde desta sexta-feira, o Ministério Público de Minas Gerais informou que desde 2017 tentava interditar o espaço e que em 10 vistorias realizadas, vários problemas de “natureza gravíssima” eram apontados, como salubridade, segurança, habitabilidade e higiene.

 

