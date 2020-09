Vídeo: Cabo da PM atira contra apartamento e quase mata criança de 2 anos

Ameaças verbais, tiros e um Boletim de Ocorrência, foram assim que terminou o pedido de encerramento de uma festa particular, na madrugada do domingo (13), realizada fora do horário permitido em um condomínio, em Manaus.

Segundo a denúncia, um dos envolvidos é cabo da Polícia Militar do Amazonas.

O rapaz que fez o BO, contou que o policial atirou contra o apartamento da família dele depois que depois que o morador reclamou do evento à síndica do residencial.

Tudo começou quando Eduardo Martins Michiles da Silva, de 35 anos, pediu para que a síndica do residencial encerrasse a festa que acontecia na área de lazer, que estava sendo feita fora do horário determinado.

Segundo Eduardo, um dos participantes do evento, identificado como André Felipe, não teria gostado do pedido de intervenção e fez ameaças. Segundo a denúncia, André é cabo da PM.

Após a reclamação, o policial teria atirado cerca de dez vezes contra o apartamento de Eduardo. Os tiros atingiram o quarto do filho do homem, de dois anos de idade.

Em vídeo divulgado em uma rede social, Eduardo disse que a criança só não foi atingida porque estava no quarto dos pais. Eduardo também divulgou os xingamentos feitos pelo PM, além de imagens das marcas de tiros que ficaram na parede do quarto da criança. “Tu vai morrer”, diz um homem que aparece no vídeo. Depois dos disparos, Eduardo, a esposa e o filho do casal se abrigaram na casa da sogra dele.

Um BO de ameaça consumada foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A polícia instaurou um inquérito policial para apurar os fatos.

