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VÍDEO: Câmera flagrou Bernal disparando contra empresário na Capital

Imagens confirmam versão apresentada em depoimento do chaveiro

26 março 2026 - 22h22Taynara Menezes e Brenda Assis    atualizado em 26/03/2026 às 22h30
Imagens do circuito de segurança Imagens do circuito de segurança  

As imagens das câmeras de segurança da residência onde o empresário Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos, foi morto na tarde de terça-feira (24), pelo ex-prefeito Alcides Bernal, na Avenida Antônio Maria Coelho, em Campo Grande, reforçam o depoimento do chaveiro que presenciou o crime.

O material, ao qual a reportagem teve acesso, mostra o momento em que Bernal chega ao imóvel em uma caminhonete. Ele desce do veículo já com uma arma de fogo em mãos e entra na residência.

Na sequência, conforme as imagens, Bernal dispara contra a vítima logo após entrar no local. Em seguida, ele deixa o imóvel, caminha na calçada e deixa o local.

A dinâmica registrada pelas câmeras confirma pontos centrais do depoimento do chaveiro à polícia. O profissional relatou que “não houve discussão, briga ou qualquer reação” por parte da vítima e que o autor já chegou “apontando a arma e gritando”.

Segundo ele, o empresário foi atingido sem chance de defesa, versão que agora encontra respaldo nas imagens, que indicam uma ação rápida e direta.

O chaveiro também afirmou que, após o disparo, foi ameaçado e obrigado a se deitar no chão. Em um momento de distração do suspeito, conseguiu fugir do local e pedir ajuda.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que analisa tanto o depoimento quanto os registros das câmeras para esclarecer completamente a dinâmica do crime e a motivação, que pode estar relacionada à disputa pela posse do imóvel adquirido em leilão.

O ex-prefeito foi preso em flagrante após se apresentar e alegar legítima defesa. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva mantida. A reportagem acompanha os desdobramentos do caso.

 

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