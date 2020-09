Vídeo - Dias após “desaparecimento”, meninas são encontradas em boca de fumo

Joilson Francelino, com informações da mídia local

Uma adolescente de 13 anos e uma jovem identificada como Marcela Tayane, 21 anos, foram localizadas em uma boca de fumo, dias depois de saírem de casa, deixando as famílias desesperadas, no distrito de Outeiro – Bélem.

De acordo com informações da mídia local, as duas estavam desaparecidas desde o dia 1° de setembro e a família fazia campanhas nas redes sociais para encontra-las. Na segunda-feira (7), depois de uma denúncia anônima, a polícia encontrou as meninas em uma residência na cidade de Ananindeua, Grande Belém. O local onde elas foram encontradas é conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes.

Um homem também estava no local e foi preso. A identidade dele não foi revelada. Todos os envolvidos foram conduzidos até a Divisão de Homicídios, que investiga casos de desaparecimentos, para os procedimentos cabíveis. Veja o momento que a polícia chega ao local do “cativeiro” e encontra as “desaparecidas”.

