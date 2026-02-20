VÍDEO: Dupla é presa por espancar homem em tentativa de homicídio em Ribas

Dois homens, de 18 e 21 anos, foram presos em flagrante durante a quinta-feira, dia 19, horas após terem sido flagrados espancando um homem em uma tentativa de homicídio, na cidade de Ribas do Rio Pardo - a 98 quilômetros de Campo Grande.

A ocorrência chegou ao conhecimento da Polícia Civil após a vítima ter dado entrada no Hospital Municipal com grave trauma craniano, apresentando afundamento de crânio, lesão compatível com agressão física.

As investigações se iniciaram logo na sequência dos fatos e com auxílio da câmera de segurança, que mostrou o momento das agressões, foi confirmada a participação dos dois suspeitos presos em flagrante.

O terceiro indivíduo que aparece nas filmagens ainda não foi localizado, conforme informado pela Polícia Civil.

Segundo relato de um dos conduzidos, as agressões teriam ocorrido sob a alegação de que a vítima teria subtraído seu aparelho celular. A vítima ainda não foi formalmente identificada, apesar das diligências realizadas.

