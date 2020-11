Vídeo: fogos de artifícios explodem e atingem pessoas em carreata

Sarah Chaves com informações do Extra

Uma explosão de fogos de artifício durante uma carreata deixou dois homens e uma criança feridos em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, quando ocorria um evento de campanha política do candidato a vereador Braulinho.

Conforme o Extra Globo a assessoria de imprensa do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) informou por meio de nota que as três vítimas foram socorridas no acidente de domingo (8). Um dos homens sofreu queimaduras em 15% de um membro inferior e ainda teve uma fratura na mão direita. O outro sofreu queimaduras em 4,5% do corpo. Ambos seguem no hospital em estado estável.

A criança, embora também tenha sido atingida pelos fogos, recebeu atendimento em seus ferimentos leves e já foi liberada, acrescentou o comunicado da unidade de saúde.

No Facebook, uma mulher que esteve presente no local da explosão lamentou o ocorrido."Fatalidade, em menos de meia hora chegou a notícia que um grave acidente aconteceu na sua carreata.#força canditado a vereador Braulinho o povo de Nova Iguaçu Tá com vc amigo", diz a publicação.

Veja o momento das explosões:

Vídeo mostra acidente com fogos de artifício em carreata pic.twitter.com/gVKfHBDBwk — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) November 12, 2020

