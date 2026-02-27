VÍDEO: Força Tática localiza 12 kg de droga em imóvel após denúncia na Capital

Na madrugada desta sexta-feira (27), uma ocorrência de violação de domicílio mobilizou equipes da Polícia Militar em Campo Grande. A ação ocorreu durante a Operação Força Total, quando policiais da Força Tática da 10ª CIPM atenderam a um chamado relacionado a um imóvel com sinais de arrombamento.

No interior da residência, os militares localizaram aproximadamente 12 quilos de maconha, conforme apontado em laudo pericial. A droga estava armazenada em sacolas, que teriam sido retiradas do local por suspeitos antes da chegada da equipe policial.

Imagens de câmeras de segurança registraram a movimentação de quatro indivíduos, que chegaram em dois veículos. Segundo o registro, o grupo arrombou o imóvel e deixou o endereço levando volumes embalados em sacolas, o que reforça a suspeita de envolvimento com o entorpecente encontrado posteriormente.

A responsável pelo imóvel foi localizada e afirmou desconhecer a existência da droga na residência. Ela foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos, juntamente com o material apreendido. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.

