Polícia

VÍDEO: Homem é morto a tiros em bar de Miranda

Ele teria se envolvido em uma briga com o suspeito momentos antes

26 dezembro 2025 - 17h43Brenda Assis

Fred Miralha, de 40 anos, morreu depois de ser baleado dentro de um bar em Miranda. O crime aconteceu tarde de quinta-feira (25), no bairro Brejinho.

Segundo o boletim de ocorrência, divulgado pelo site A Princesinha News, a Polícia Militar foi acionada após denúncia de uma tentativa de homicídio em um bar localizado na Rua General Câmara. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que a vítima já havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital da cidade.

Testemunhas relataram à polícia que Fred teria se envolvido em uma discussão com um homem que vestia camiseta verde momentos antes do crime. Após o desentendimento, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou seis disparos, fugindo em seguida. Funcionários e frequentadores do bar afirmaram não conhecer o autor dos tiros.

No hospital, foi confirmado que a vítima era natural de Aquidauana e morador de Miranda, onde trabalhava como mecânico de máquinas pesadas. Ele deu entrada na unidade de saúde inconsciente e, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para outro hospital. Apesar do atendimento médico, Fred não resistiu e morreu.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Miranda, que solicitou exame necroscópico.

 

