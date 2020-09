Vídeo: Laboratório de cocaína em Pedro Juan Caballero é descoberto

Nesta segunda-feira (28), uma investigação da Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) do Paraguai, desmontou uma laboratório de preparo de cocaína em Pedro Juan Caballero.

O local era uma residência que fica no bairro Maria Vitória e foi descoberta após a prisão de um brasileiro no dia 22 de setembro. Os investigadores do caso puderam estabelecer uma ligação entre os traficantes de Pedro Juan Caballero e de Assunção.

O esquema tinha dois pontos de processamento da droga na fronteira com o Brasil, onde a cocaína era alterada com a adição de produtos químicos, para aumentar o volume final do produto em até 3 vezes. Depois era entregue em pequenas porções para a venda.

No momento as investigações continuam em alguns pontos da cidade, ainda não foi divulgado se alguém foi preso e nem a quantidade de droga apreendida.

