VÍDEO: Mulher é presa em SP com munições de fuzil presas ao corpo em ônibus que saiu de Campo Grande

Uma mulher foi presa nesta sexta-feira (6) após ser flagrada transportando munições de fuzil presas ao corpo dentro de um ônibus na Marginal do Tietê, em São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a abordagem ocorreu durante patrulhamento na região, quando os policiais pararam um ônibus de viagem que havia saído de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, com destino à cidade de Santos, no litoral paulista.

Durante a vistoria, os agentes encontraram munições de fuzil calibre 7.62 presas ao corpo da passageira com fita adesiva. Ao todo, eram 123 munições fixadas ao corpo da suspeita.

Ainda durante a inspeção, os policiais localizaram outras 48 munições do mesmo calibre escondidas dentro de um urso de pelúcia que estava com a mulher.

Com ela também foram apreendidos uma pistola calibre 9 milímetros e um carregador.

Imagens divulgadas mostram as munições presas ao corpo da investigada com fita adesiva.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

