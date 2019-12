Vídeo - Mulher morre após carro partir ao meio em acidente

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Na manhã deste sábado (30), uma mulher de 24 anos morreu após o carro que dirigia partir ao meio em um acidente na rua Benjamin Claudino Barbosa, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

A batida, que foi registrada por uma câmera de segurança, mostra imagens impressionantes do momento que o carro acerta um poste.

Dentro do carro estavam três pessoas: a condutora, que morreu na hora, uma passageira de 29 anos e um jovem de 20.

Conforme a Polícia Militar (PM), a passageira foi encaminhada em estado grave ao Hospital do Trabalhador, e o jovem foi levado ao Hospital do Cajuru com ferimentos moderados.

De acordo com testemunhas que presenciaram o acidente, os dois sobreviventes apresentavam sinais de embriaguez. Entretanto, a perícia ainda não confirmou essa informação.

Nas imagens flagradas pela câmera é possível ver que o Peugeot branco vinha em alta velocidade pela rua. Em poucos segundos, o condutora do veículo perdeu o controle da direção e acertou o poste em cheio, partindo o carro ao meio.

