Vídeo - No dia do aniversário, Bruna tem a casa furtada na Vila Romana

A técnica de enfermagem, Bruna Moraes de Santos, 31 anos, teve uma péssima surpresa ao chegar em casa na noite de seu aniversário na sexta-feira (21), e ver que a residência na rua Marco Antonio na Vila Ramona tinha sido furtada.

Ao JD1 Notícias, Bruna contou que na residência ela mora com o marido e dois filhos pequenos, mas que na noite de ontem eles estavam voltando de uma viagem em Anhanduí. “Eu estava chegando em Campo Grande quando meu celular deu linha e a vizinha me ligou por volta das 20h30. Ela perguntou se eu estava em casa, e quando respondi que não, ela falou ‘então vem que estão roubando sua casa, estou escutando muito barulho”, afirma a técnica de enfermagem.

Desesperada Bruna pediu para o marido acelerar o carro e quando chegou em casa, relata que já não tinha mais nada. “Só estava o portão arrombado, a porta estourada e muita bagunça e sujeira. Pisaram na minha cama e nas coisas da minhas crianças, roubaram brinquedos, roubaram dinheiro, a televisão e uma caixinha de som e até quebraram o guarda-roupa’, relata.

As duas câmeras da frente da casa não estava filmando, mas estava funcionando, de acordo com a técnica de enfermagem, os bandidos arrombaram o portão com o pé, já na dentro do imóvel, dois autores entram e chutam a porta e não conseguem abrir, então vai o terceiro indivíduo correndo bate e arrebenta a porta,

Bruna contou ainda que por estar muito nervosa na noite de ontem, não conseguiu registrar um boletim de ocorrência, mas afirma que na segunda-feira vai até a delegacia.

Assista as imagens da câmera de segurança no momento em que os bandidos já estão indo embora:

Deixe seu Comentário

Leia Também