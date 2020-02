Vídeo - No primeiro dia de folia, Choque precisa dispersar foliões

No primeiro dia do carnaval campo grandensse na Esplanada Ferroviária, estava presente a Guarda Civil Metropolitana com 130 agentes e 38 viaturas, de 2 e 4 rodas. Com aproximadamente 35 mil pessoal no local, o primeiro dia gerou apenas 3 incidentes em relação a posse de drogas.

João Paulo Silverio Bruno, 19 anos, foi apreendido com 5 trouxinhas de substância análoga à maconha, pesando 12,03 gramas. Ele afirma que seria para consumo pessoal.

Lucas Bill Heiderich Gonçalves foi avistado pela guarda passando um cigarro de maconha para Gabriel da Costa Santos. Em revista, foram encontradas 10 trouxinhas pesando o total de 22 gramas de maconha. Lucas começou a desacatar e resistir ao procedimento sendo necessário o uso moderado da força para conte-lo.

Leonardo Henrique Bezerra Capistrano, 19 anos, foi abordado possuindo 10 papelotes da substancia análoga à maconha. A substancia foi apresentada na Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

Já durante a madrugada, o Batalhão de Choque juntamente com o Primeiro Batalhão de Polícia Militar atuaram para dispersar a multidão que se encontrava em torno do Carnaval da Esplanada.

Quando as equipes policiais chegaram, diversos indivíduos se aproveitaram do anonimato e começaram a insultar e jogar objetos contra os policiais. Foi dada a ordem de dispersão com o auxílio dos sinais sonoros e luminosos das viaturas, porém foram ignorados.

A tropa de choque e os policiais da Força Tática se posicionaram para dispersar a multidão, porém as garrafas e pedras continuaram a serem lançadas pelos delinquentes transvestidos de foliões, acertando os policiais e as viaturas.

Foi necessária a utilização de agentes químicos e munições de menor potencial ofensivo pelos policiais para que ocorresse a manutenção da ordem pública e a segurança fosse preservada.

Confira o vídeo:

pic.twitter.com/dxCm8Haord — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) February 23, 2020

Deixe seu Comentário

Leia Também