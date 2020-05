Vídeo - Polícia identifica homem que jogou cachorro por cima do muro

Gabriel Neves, com informações do UOL

Um suspeito de ser o responsável por atirar um cachorro por cima de um muro, como mostrado no vídeo que circula na internet, foi identificado pela Polícia Civil do Pará, na última sexta-feira (22), as informações são do portal “UOL”.

Nas imagens, o homem joga o animal, que voa por uma grande altura, mais de 2 metros, pessoas ao fundo riem enquanto assistem ao mau trato. Não é possível saber a data do vídeo

O nome do homem não foi revelado. Segundo “Uol”, ele foi detido e apresentado pela Polícia Militar na delegacia de Placas (PA) na sexta, quando ele assinou um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) por crime contra o meio ambiente.

O suspeito foi liberado, mas a Polícia Civil informou ao portal que ainda continua investigando o caso.

Veja o vídeo:

Deixe seu Comentário

Leia Também