Polícia

VÍDEO: Policial militar é investigado por chutar jovem durante Carnaval de Campo Grande

Por meio de nota, a PMMS destacou que possíveis excessos não refletem o padrão de atuação da tropa

19 fevereiro 2026 - 16h51Brenda Assis

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) abriu procedimento administrativo para apurar a conduta de policiais militares envolvidos em uma ocorrência registrada durante o Carnaval de 2026, em Campo Grande.

A corporação afirma que tomou conhecimento do caso após a circulação de um vídeo nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o momento em que um grupo de policiais tenta dispersar foliões durante o Carnaval de Rua. Em determinado momento, um dos militares chuta uma jovem pelas costas, fazendo-a cair.

Segundo a PM, até o momento, o único material oficialmente encaminhado à instituição é o próprio vídeo que já circula publicamente. Ainda de acordo com a nota, não há registros que mostrem o que teria acontecido antes das cenas divulgadas.

A corporação destacou que não concorda com “desvios de conduta ou procedimentos que extrapolem os limites operacionais estabelecidos em doutrinas e diretrizes”.

A Polícia Militar também ressaltou que possíveis excessos não refletem o padrão de atuação da tropa e afirmou que, durante o período carnavalesco, o policiamento foi marcado por ações preventivas e uso de tecnologias, como drones e portais de segurança, para garantir a segurança dos foliões.

Por fim, a PMMS declarou que permanece à disposição da sociedade e que ações individuais não representam o trabalho realizado pela corporação como um todo.

 

