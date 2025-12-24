Vítimas de acidente com ônibus em Sonora tinham 66 e 83 anos

As duas vítimas que faleceram as vésperas do Natal durante o tombamento de um ônibus na BR-163, em Sonora, tinham 66 e 83 anos.

As vítimas foram identificadas como Edimundo Brito dos Santos, de 83 anos e Janete do Carmo Garcia, de 66 anos.

O ônibus transportava cerca de 40 passageiros. Todos os feridos foram levados para o Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura, em Coxim, por equipes da concessionária que administra a rodovia. Informações extraoficiais divulgadas pelo site Edição MS, indicam que os casos mais graves podem ser transferidos para hospitais em Campo Grande.

Segundo relatos do repórter Sidney Assis, presente no local, o motorista do ônibus informou à polícia que passou mal durante o trajeto. Ele disse que sua visão escureceu, o que resultou na perda do controle do veículo em uma curva logo após o pedágio. O ônibus tombou e deslizou por alguns metros até parar à margem da rodovia, em meio a uma plantação de cana-de-açúcar.

O ônibus havia saído de Cuiabá (MT) às 19h de terça-feira (23) e tinha como destino final a cidade de Cascavel (PR).

Peritos e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) trabalham no local para apurar as causas do acidente. A PRF reforça a importância do uso do cinto de segurança, inclusive em ônibus, ressaltando que o equipamento pode ser decisivo para salvar vidas em acidentes.

