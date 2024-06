Vizinhos procuram idoso após ele não aparecer de manhã e o encontram sem vida em casa

José Ferreira, de 65 anos, foi encontrado morto durante a manhã de segunda-feira (10), no corredor 16 da Sitioca Campina Verde, na zona rural de Dourados.

Conforme as informações policiais, vizinhos estranharam o fato de José não ter saído de casa. Ao ir verificar, encontraram o idoso sem vida no chão do quarto.

Sem sinais de violência pelo corpo ou arrombamento no imóvel, acredita-se que ele tenha falecido de causas naturais.

Segundo o Dourados News, equipes da Polícia Civil estiveram no local, fazendo os levantamentos sobre o caso.

