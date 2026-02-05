Menu
Polícia

Vizinhos sentem forte odor e encontram idoso morto em residência de Três Lagoas

Corpo estava em avançado estado de decomposição e vítima não era vista desde o dia 1º

05 fevereiro 2026 - 08h38Luiz Vinicius
Local do achado de cadáverLocal do achado de cadáver   (Alfredo Neto/RCN 67)

O idoso João Bezerra dos Santos Júnior, de 63 anos, foi encontrado morto no começo da noite desta quarta-feira, dia 4, em uma residência na rua Coronel Luiz Corrêa da Silveira, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

A descoberta da morte aconteceu após vizinhos sentirem um forte odor e desconfiaram da ausência da vítima, que não era vista desde o último sábado, dia 1º.

Segundo o site RCN 67, o idoso morava sozinho e vizinhos relataram que durante o sábado, ouviram barulhos de móveis sendo arrastados, sendo que alguns, disseram que isso fazia parte da rotina do morador.

Porém, o silêncio nos últimos dias causou estranheza e atrelado ao forte odor que vinha da casa, os moradores decidiram acionar a Polícia Militar, que ao entrarem no imóvel, encontraram o homem morto e em avançado estado decomposição.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito. A Polícia Científica e a Polícia Civil foram acionadas para os procedimentos legais.

Segundo as informações iniciais, não havia sinais de arrombamento nem indícios de violência, e a suspeita é de morte natural.

