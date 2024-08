'Vou te cortar todo com facão', filho é ameaçado de morte após descobrir traição do pai

Um rapaz, de 33 anos, foi ameaçado de morte pelo pai, de 63 anos, ao descobrir que ele estava traindo sua mãe. O caso aconteceu no Bairro Parque dos Coqueiros, em Dourados, na tarde de domingo (25), mas foi registrado apenas na noite de ontem (26).

Conforme o registro policial, há alguns dias o rapaz viu o pai com outra mulher, mas apenas mandou mensagem contando para ele sobre o fato.

Durante a tarde de domingo, o homem foi visitar a avó. Porém, seu pai estava no local e ficou nervoso com sua presença. Ao perguntar se estava tudo bem, o traidor ameaçou o rapaz dizendo: “Vou te cortar todo com facão”.

Ainda segundo relato da vítima, o autor da ameaça possui um revólver calibre .38 dentro do carro. Ele acredita que no momento da ameaça, o homem estava com a arma no veículo e por isso, procurou a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da cidade, onde o caso foi registrado.

