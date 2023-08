Acompanhado de Riedel, Paulo Corrêa reforça compromisso com o Sudoeste

O 1º secretário da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), esteve acompanhado do governador Eduardo Riedel no cumprimento de extensa agenda de trabalho na região Sudoeste do Estado na última sexta-feira (25).

Ao lado de Riedel, secretários de Estado e lideranças locais, Corrêa participou da entrega de obras e assinaturas de convênios em Guia Lopes da Laguna, Jardim e Bonito, e reforçou seu compromisso com o desenvolvimento da região.

“A Rota Bioceância vai transformar a realidade da região e o governador Eduardo Riedel, com nosso incondicional apoio, acerta muito ao olhar para o futuro e estruturar os municípios para esse ‘’boom’’ de desenvolvimento que está porvir, com obras em todas as áreas, que certamente vão melhorar a qualidade de vida das pessoas”, comentou.

Em Guia Lopes da Laguna, foram investidos mais de R$ 16 milhões e contemplam a reforma geral da Escola Estadual Alziro Lopes, além da restauração e pavimentação asfáltica de duas ruas e uma avenida, e ampliação da rede de esgoto.

Também foi assinado convênio para a reforma e ampliação do Hospital Edelmira de Oliveira, com investimento de R$ 3,3 milhões.

Já em Jardim, a cidade recebeu um investimento total de R$ 5,3 milhões para restauração e sinalização viária, funcionamento da primeira Arena Esportiva e do programa infantil "MS Bom de Bola", modernização da iluminação pública e restauração asfáltica, além da reforma geral da Escola Estadual Antônio Pinto Pereira.

Em Bonito, um total de R$ 22 milhões em investimentos foram entregues, entre eles a reforma das escolas Luiz da Costa Falcão e Bonifácio Camargo Gomes, entrega de 60 unidades habitacionais, pontes de concreto armado e melhorias no abastecimento de água da cidade.

Na ocasião também foram assinados contratos com 50 beneficiários do programa Lote Urbanizado e convênio para construção de 23 unidades habitacionais, além de autorização para reforma do Ginásio Municipal de Esportes Juscelino Kubitschek e outros investimentos.

