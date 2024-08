Adriane e Rose lançam (de novo) campanha neste sábado

Com o início da campanha eleitoral liberado a partir desta sexta-feira (16), os candidatos já começam os atos pela candidatura ao cargo de prefeito, ou prefeita de Campo Grande. Adriane Lopes (PP), Rose Modesto (União Brasil), assim como Beto Pereira fizeram ação de adesivagens de carros nas primeiras horas da manhã.

E neste sábado (17), as duas candidatas estão com campanhas prontas para serem lançadas, até então só haviam sido realizadas, as pré-campanhas. Adriane Lopes tem evento oficial programado para às 9h na rua Gonçalo Alves 354, Vivendas do Bosque. “ Faremos uma grande festa que marca um novo tempo em nossa cidade’.

Já o lançamento da campanha ‘Por um Novo Caminho’ de Rose Modesto ocorrerá às 17h na avenida Fernando Corrêa da Costa 661, Centro.

“A cidade precisa de uma transformação, temos as melhores propostas e sabemos como executar. Nosso plano é de gestão inovadora, competente, de transformação econômica, social, urbanística e tecnológica”, destacou Rose.

Lideranças da Executiva Nacional do União Brasil vem a Campo Grande para dar seu apoio e reforçar a campanha.

Candidatos

Beto Pereira (PSDB), não tem data definida para o lançamento oficial de sua campanha, mas terá adesivagens no sábado (17), em vários bairros da Capital.

Beto Figueiró (NOVO), adiou o lançamento da campanha e irá alinhar equipe.

Ubirajara Martins (DC) lança campanha no dia 27 de agosto.

Luso Queiroz (PSOL) se concentra em reunião a equipe de coordenação pela manhã e a tarde no diretório municipal.

Jorge Batista (PCO) realiza visitas aos bairros e Camila Jara (PT) não teve agenda confirmada.

