Aldeias indígenas de Aquidauana recebem atendimento itinerante da Justiça Eleitoral

Por intermédio do Cartório Eleitoral de Aquidauana, a Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul realizará, nos dias 21, 22 e 28 de fevereiro e 1º de março atendimentos itinerantes em diferentes aldeias indígenas localizadas no município de Aquidauana. Na oportunidade será possível realizar a emissão, transferência e regularização do título de eleitor, além da atualização de dados cadastrais, exclusivo para eleitores indígenas.

A ação integra o cronograma de atendimentos itinerantes realizados pelo TRE-MS, que tem percorrido diversas regiões do Estado e da Capital, aproximando os serviços da Justiça Eleitoral das comunidades.

Neste sábado (21), o atendimento será na Aldeia Água Branca, das 8h às 16h.

Já no domingo (22), o atendimento será na Aldeia Lagoinha, também das 8h às 16h.

Por último, nos dias 28 de fevereiro e 1º de março (sábado e domingo), o atendimento será no distrito de Taunay, e também atenderá moradores das Aldeias Imbirussu e Morrinho. No sábado (28), o serviço será das 8h às 16h, e no domingo (1º de março), das 8h às 12h.

O eleitor pode consultar sua situação eleitoral no site do TSE, acessando a aba “Autoatendimento Eleitoral”. No portal, é possível verificar pendências, emitir certidões, atualizar dados e acompanhar informações sobre o título.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também