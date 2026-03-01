Menu
Menu Busca domingo, 01 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Política

Apoiadores do movimento Acorda Brasil realizam ato na Praça do Rádio neste domingo

Mobilização acontece na manhã deste dia 1º de março e integra convocação nacional liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira

01 março 2026 - 11h00Taynara Menezes
Apoiadores se reuniram as 9hApoiadores se reuniram as 9h   (Foto: Divulgação )

Apoiadores do movimento nacional Acorda Brasil realizam, na manhã deste domingo (1º), um ato na Praça do Rádio, em Campo Grande. A concentração começou às 9h e reúne participantes vestidos, em sua maioria, com camisetas nas cores do Brasil. Está previsto uma carreata às 10h.

De acordo com os organizadores, a mobilização faz parte de um movimento que ocorre simultaneamente em diversas cidades do país e acompanha um chamado nacional liderado pelo deputado federal Nikolas Ferreira.

Os organizadores informaram previamente que a manifestação seria pacífica e aberta à participação de todos os interessados. O vereador André Salineiro (PL) e o deputado estadual João Henrique (PL) marcaram presença no local.

O ato segue em andamento ao longo da manhã.

Reportar Erro
Sao Julião - Dr Cury

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carta divulgada por Michelle foi endossada por Carlos Bolsonaro
Política
Após lista sobre R$ 15 milhões, carta de Bolsonaro declara apoio a Pollon ao Senado
Bombardeio no Irã
Política
Brasil condena ataques dos EUA e Israel ao Irã
Governo derruba alta de imposto para smartphones e eletrônicos
Economia
Governo derruba alta de imposto para smartphones e eletrônicos
Senadora Tereza Cristina
Política
PP não terá candidato ao Senado por MS, diz Tereza Cristina
Sessão da CPI do INSS que aprovou quebra de sigilo de Lulinha
Política
Alcolumbre vai analisar pedido para anular decisão que envolve Lulinha na CPMI do INSS
Plenário do Tribunal Superior Eleitoral
Política
Nova regra do TSE protege cota feminina no fundo eleitoral
Ônibus de viagem - Foto: Cleidiomar Barbosa
Política
Câmara aprova isenção de taxa da ANTT para empresas de ônibus afetadas pela pandemia
Isa Jane Marcondes - Foto: Câmara Municipal de Dourados
Interior
Promotor alerta para excessos e impõe limites à atuação de vereadora em Dourados
Câmara vota política de proteção a profissionais da saúde e analisa vetos
Política
Câmara vota política de proteção a profissionais da saúde e analisa vetos
Sessão plenária na Assembleia Legislativa de MS
Política
ALEMS vota inclusão de eventos culturais e esportivos no calendário estadual

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
Polícia
Homem fica dois anos sem pagar pensão e acaba preso em Campo Grande
O crime teria ocorrido após uma confraternização
Polícia
Funcionário da prefeitura é demitido após acusar secretário de estupro em Campo Grande
Hospital Adventista do Pênfigo - Foto: Encyclopedia Adventist
Saúde
MPMS vê irregularidades sanitárias no Hospital do Pênfigo e cobra providências
VÍDEO: Grupo que furtou mais de 30 motos em Campo Grande é desarticulado pela Defurv
Polícia
VÍDEO: Grupo que furtou mais de 30 motos em Campo Grande é desarticulado pela Defurv