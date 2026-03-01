Apoiadores do movimento Acorda Brasil realizam ato na Praça do Rádio neste domingo

Apoiadores do movimento nacional Acorda Brasil realizam, na manhã deste domingo (1º), um ato na Praça do Rádio, em Campo Grande. A concentração começou às 9h e reúne participantes vestidos, em sua maioria, com camisetas nas cores do Brasil. Está previsto uma carreata às 10h.
De acordo com os organizadores, a mobilização faz parte de um movimento que ocorre simultaneamente em diversas cidades do país e acompanha um chamado nacional liderado pelo deputado federal Nikolas Ferreira.
Os organizadores informaram previamente que a manifestação seria pacífica e aberta à participação de todos os interessados. O vereador André Salineiro (PL) e o deputado estadual João Henrique (PL) marcaram presença no local.
O ato segue em andamento ao longo da manhã.
