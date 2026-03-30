ApÃ³s impasse, PSD define Caiado como prÃ©-candidato Ã  PresidÃªncia

Depois de semanas de indefinição e três nomes colocados como pré-candidatos, o PSD deve finalmente bater o martelo e anunciar um candidato próprio à Presidência da República. O escolhido é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que oficializa nesta segunda-feira (30) sua pré-candidatura.

A decisão encerra um impasse interno na sigla, que vinha dividida entre três possíveis nomes: o próprio Caiado, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o governador do Paraná, Ratinho Jr.. Este último era o favorito do presidente do partido, Gilberto Kassab, mas desistiu da disputa nos últimos dias.

Com a saída de Ratinho Jr., Leite intensificou articulações para tentar viabilizar seu nome. Kassab, inclusive, esteve no Rio Grande do Sul no domingo (29) para uma última conversa com o governador gaúcho. Nos bastidores, o argumento foi de que Caiado teria mais facilidade para atrair votos de eleitores mais à direita, especialmente em um cenário de disputa com o senador Flávio Bolsonaro, que vem sendo alvo de ataques do PT.

A avaliação dentro do PSD é de que, por ter se aproximado do eleitorado conservador nos últimos anos, Caiado conseguiria disputar esse espaço com mais competitividade, enquanto Leite teria maior identificação com o centro político.

Aos 76 anos, Caiado disputa pela segunda vez a Presidência. Ele já concorreu em 1989, na primeira eleição após a redemocratização, quando terminou em décimo lugar.

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