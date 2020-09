Balbúrdia no PSL, Soraya “cancela” convenção que beneficiou Trutis

A senadora Soraya Tronicke, presidente estadual do PSL, protocolou na tarde desta segunda-feira (14), o pedido de impugnação da convenção que escolheu o deputado federal Loester Trutis como candidato a prefeito de Campo Grande.

Soraya e o, até então, pré-candidato Vinicius Siquera, foram juntos ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), para oficializar o pedido de impugnação. “Convidamos o vereador Vinicius Siqueira para o PSL, pois as bandeiras dele são convergentes com as nossas. Após as análises do nosso partido, identificamos que ele seria o melhor candidato para Campo Grande. Fechamos um acordo interno pela candidatura do Vinicius, porém, aos 45 do segundo tempo, descumprindo o acordado, o deputado Trutis se lançou candidato a prefeitura de Campo Grande”, disse a senadora.

Soraya ainda disse que, para impedir “injustiça”, desfez a executiva municipal do partido. A presidente regional do PSL já escolheu a data da nova convenção, será na próxima quarta-feira (16), as 9 horas.

