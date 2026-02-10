Menu
Menu Busca terça, 10 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Política

PSDB convoca encontro em Campo Grande para alinhar partido no pré-eleitoral

Reunião desta quarta-feira (11) ocorre após Beto Pereira reassumir a presidência estadual da sigla

10 fevereiro 2026 - 08h38Sarah Chaves
Deputado Federal, Beto PereiraDeputado Federal, Beto Pereira   (Reprodução )

Com foco no alinhamento interno e na reorganização partidária, o PSDB de Mato Grosso do Sul realiza, nesta quarta-feira (11), um encontro na sede estadual da legenda, em Campo Grande, para discutir estratégias e fortalecer o partido no período pré-eleitoral.

O encontro ocorre poucos dias após o deputado federal Beto Pereira reassumir a presidência do diretório estadual do PSDB, com vigência até 7 de dezembro de 2026. Em entrevista ao programa Capital Meio Dia, da Capital FM, o parlamentar ressaltou o peso histórico da sigla no Estado e os desafios do momento atual.

“É um desafio muito grande. O PSDB é um partido com história gigantesca, uma legenda com representatividade por todo Mato Grosso do Sul. Neste período pré-eleitoral, é importante consolidar e fortalecer as chapas estadual e federal para que possamos continuar tendo protagonismo”, afirmou.

O partido já elegeu dois governadores no Estado, Reinaldo Azambuja e Eduardo Riedel, e atualmente possui a maior bancada de vereadores nas câmaras municipais, além de comandar 20 dos 79 municípios sul-mato-grossenses. Recentemente, o PSDB também instituiu um novo diretório municipal em Campo Grande, presidido por Jonas de Paula, com Almir Cantero como vice.

A reorganização acontece em meio a um processo de reestruturação partidária. Beto reafirmou o compromisso de manter o apoio do PSDB às candidaturas de Riedel e de Azambuja, pré-candidato ao Senado, destacando que a unidade será decisiva para a sobrevivência e força da legenda nas próximas eleições.

Além da agenda partidária, o deputado comentou o início dos trabalhos legislativos em Brasília, citando a abertura de uma CPI para investigar fraudes envolvendo o Banco Máster. Segundo ele, o Congresso precisa priorizar pautas econômicas e a geração de empregos.

“Querem votar 6x1, porque é uma bandeira. Querem votar o Vale-Gás porque é outra bandeira. Precisamos de pautas que fortaleçam o país e a competitividade. A reestruturação precisa garantir segurança jurídica e harmonia entre os poderes, porque a situação atual, do jeito que está, está muito ruim”, concluiu.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Hugo Motta -
Política
Motta encaminha proposta que prevê o fim da escala 6x1 para CCJ
Hugo Motta e seu antecessor e padrinho, Arthur Lira
Política
Gastos da Câmara com diárias disparam e sobem 78% em um ano
Novo presidente de Portugal, Antônio José Seguro
Política
Lula parabeniza vitória de Antônio Seguro em Portugal
Socialista foi eleito com ampla vantagem na votação
Política
Antônio Seguro é eleito presidente de Portugal ao derrotar candidato da extrema-direita
O caso aconteceu na tarde de hoje
Política
Jovem surta e ameaça se jogar de prédio em condomínio de Campo Grande
Portugal elege o novo presidente
Política
Portugal vai às urnas no segundo turno para escolher novo presidente
STF Fachada e Estátua da Justiça -
Política
Caixa dois pode ser punido como improbidade administrativa, determina STF
Em MS, mais 81 mil eleitores têm alguma pendência com a Justiça Eleitoral.
Política
Eleitores têm 90 dias para regularização do título eleitoral
Foto: Reuters/George Frey/File Photo
Política
Senado pode quebrar patente do Mounjaro e autorizar produção do medicamento no Brasil
Vereadores, Neto Santos, Papy, Daniel (Dourados), Junior Coringa
Política
Encontro estadual da UCV deve reunir vereadores em Campo Grande

Mais Lidas

Lucas Bitencourt em visita a Escola João de Paula Ribeiro
Educação
Kits escolares não chegam a todos e prefeitura joga entrega para após o Carnaval
Gislaine Esther Lubas Moreira Moura
Geral
Morre a advogada e professora Gislaine Moura
Imagem ilustrativa
Polícia
Menina de 2 anos é embebedada e socorrida com traumatismo craniano na Capital
Hugo Motta e seu antecessor e padrinho, Arthur Lira
Política
Gastos da Câmara com diárias disparam e sobem 78% em um ano