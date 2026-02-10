PSDB convoca encontro em Campo Grande para alinhar partido no pré-eleitoral

Com foco no alinhamento interno e na reorganização partidária, o PSDB de Mato Grosso do Sul realiza, nesta quarta-feira (11), um encontro na sede estadual da legenda, em Campo Grande, para discutir estratégias e fortalecer o partido no período pré-eleitoral.

O encontro ocorre poucos dias após o deputado federal Beto Pereira reassumir a presidência do diretório estadual do PSDB, com vigência até 7 de dezembro de 2026. Em entrevista ao programa Capital Meio Dia, da Capital FM, o parlamentar ressaltou o peso histórico da sigla no Estado e os desafios do momento atual.

“É um desafio muito grande. O PSDB é um partido com história gigantesca, uma legenda com representatividade por todo Mato Grosso do Sul. Neste período pré-eleitoral, é importante consolidar e fortalecer as chapas estadual e federal para que possamos continuar tendo protagonismo”, afirmou.

O partido já elegeu dois governadores no Estado, Reinaldo Azambuja e Eduardo Riedel, e atualmente possui a maior bancada de vereadores nas câmaras municipais, além de comandar 20 dos 79 municípios sul-mato-grossenses. Recentemente, o PSDB também instituiu um novo diretório municipal em Campo Grande, presidido por Jonas de Paula, com Almir Cantero como vice.

A reorganização acontece em meio a um processo de reestruturação partidária. Beto reafirmou o compromisso de manter o apoio do PSDB às candidaturas de Riedel e de Azambuja, pré-candidato ao Senado, destacando que a unidade será decisiva para a sobrevivência e força da legenda nas próximas eleições.

Além da agenda partidária, o deputado comentou o início dos trabalhos legislativos em Brasília, citando a abertura de uma CPI para investigar fraudes envolvendo o Banco Máster. Segundo ele, o Congresso precisa priorizar pautas econômicas e a geração de empregos.

“Querem votar 6x1, porque é uma bandeira. Querem votar o Vale-Gás porque é outra bandeira. Precisamos de pautas que fortaleçam o país e a competitividade. A reestruturação precisa garantir segurança jurídica e harmonia entre os poderes, porque a situação atual, do jeito que está, está muito ruim”, concluiu.

