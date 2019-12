Bolsonaro nega alterações na equipe ministerial

O presidente Jair Bolsonaro negou que vá trocar de ministérios no início do ano que vem. Ele afirmou que não há nada que o leve a tirar alguém do primeiro escalão. “Não está previsto. Não tem nada que me leve a trocar um ministro que seja”, disse em Brasília, neste sábado (14) ao passear pela Praça dos Três Poderes, no centro da capital.

Ele também elogiou o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Considerou seu trabalho “excelente” e acusou os governos anteriores de conduzirem a educação “por um mau caminho”. “Olha a prova do Pisa. Foi feito em abril do ano passado, uma das piores notas do mundo todo”, disse.

Bolsonaro referiu-se ao Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). Divulgado no início de dezembro pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Pisa aponta que, em 2018, o Brasil teve uma leve melhora nas pontuações de leitura, matemática e ciências.

No entanto, apenas dois em cada 100 estudantes atingiram os melhores desempenhos em pelo menos uma das disciplinas avaliadas. Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada, no início da tarde, em direção à festa de confraternização do gabinete do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli.

Em seguida, ele foi ao Hospital das Forças Armadas (HFA) visitar um funcionário da Alvorada, que está internado em virtude de um acidente de trânsito. Antes de retornar à residência oficial, Bolsonaro fez duas paradas.

A primeira delas na Esplanada dos Ministérios para cumprimentar policiais militares que davam plantão no local. Logo depois seguiu para a Praça dos Três Poderes. Lá, desceu do carro e tirou fotos com várias pessoas que lá estavam entre turistas e vendedores de picolés. Em seguida, voltou para a Alvorada.

