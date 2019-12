Bolsonaro vetará aumento da pena para injúria na internet

Marya Eduarda Lobo, com informações da Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro disse que vai vetar o artigo que triplica a pena para crimes de injúria cometidos pela internet, neste domingo (15). A medida está prevista no projeto de lei anticrime, aprovado na semana passada pelo Congresso Nacional.

Ao deixar o Palácio da Alvorada, Bolsonaro afirmou que iria vetar o artigo que fala em triplicar a pena para crimes na internet, de injúria, calúnia e difamação. ‘’Internet é território livre. Eu quero a liberdade de imprensa. Ninguém mais do que eu sou atacado na internet, não é por isso que vou querer achar que tem que criminalizar’’, disse.

Segundo o presidente, outros possíveis vetos serão discutidos com os ministros do governo.

O presidente passa o fim de semana em Brasília, sem compromissos oficiais previstos para hoje. No final da manhã, ele deixou a residência oficial para participar de um almoço no Clube do Exército, em Brasília.

