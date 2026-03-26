CÃ¢mara discute criaÃ§Ã£o de plano de evacuaÃ§Ã£o obrigatÃ³rio nas escolas

A segurança nas escolas, com foco na criação de planos de evacuação, está no centro da pauta da sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande nesta quinta-feira (26), a partir das 9 horas. Os vereadores analisam projeto que estabelece diretrizes para que instituições de ensino públicas e privadas adotem protocolos para retirada segura de alunos, professores e funcionários em situações de emergência.

Em primeira discussão, será votado o Projeto de Lei 11.729/25, que determina que cada escola elabore, implemente e mantenha seu próprio Plano de Evacuação, conforme normas do Corpo de Bombeiros Militar e regras técnicas vigentes. A proposta busca garantir respostas rápidas e organizadas em casos como incêndios, desastres ou outras ocorrências que exijam saída imediata dos prédios. O texto é de autoria do vereador Neto Santos.

Além disso, outros dois projetos também estão na pauta. Em segunda discussão, será analisado o Projeto de Lei 11.704/25, que prevê a criação de pontos de apoio para motoristas de aplicativo em locais estratégicos da cidade, com estrutura básica como banheiro, espaço de descanso e segurança. A proposta é dos vereadores Fábio Rocha e Beto Avelar.

Já em primeira discussão, os parlamentares votam o Projeto de Lei 12.145/25, que trata do sigilo e da privacidade no atendimento a pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), HIV e AIDS na rede pública de saúde. A medida é de autoria do vereador Flávio Cabo Almi.

Durante a sessão, a produtora cultural Andreia Freire deve usar a Tribuna para apresentar o Festival da Juventude, que ocorre entre quinta-feira (26) e sábado (28), na UFMS.

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