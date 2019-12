Carlão entrega Moção aos empresários da “Raça Humirdi”

O vereador Carlos Augusto Borges, Carlão (PSB) entregou Moção de Congratulações aos proprietários e diretores executivos da marca Raça Humirdi, Valney Aparecido Ramos, Tchuka Brasil, e Valéria Cristina da Silva Santos. Entrega aconteceu durante a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande desta quinta-feira (12).

A marca foi criada em abril de 2016 e estampa bonés e produtos afins. Usada por duplas sertanejas de renome nacional e por outros artistas no Brasil e de países como Portugal, Itália, Japão e USA.

A lista de cantores é extensa e entre eles temos nomes como, Rio Negro & Solimões, Rick & Renner, Gian & Giovanni, João Lucas & Walter Filho, Bruninho & Davi, Henrique & Diego, Gilson & Júnior, Max Moura & Cristiano, Fred & Gustavo, Gustavo Mioto e muitos outros.

Carlão citou os nomes ao ler a Moção, aprovada por unanimidade pela Casa de Leis. “Todos esses já usaram o boné da marca durante seus shows e turnês levando para além das nossas fronteiras a marca sul-mato-grossense”, disse.

Em sua fala, Tchuka Brasil falou brevemente de sua trajetória e se mostrou incentivado com a Moção. “Sou filho de uma família simples, muito humilde mesmo. Que com seu jeito simples de falar errado trocava as letras, usando o r nas palavras. Mas sempre com muita dignidade construiu nossa família. Esse espírito de humildade é comum em nosso estado e por isso acredito que a marca abrange e é disseminada por tantas pessoas e artistas. Esse reconhecimento do vereador Carlão e da Câmara Municipal me deixa muito satisfeito e serve de incentivo para continuarmos trabalhando”, concluiu.

