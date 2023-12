Claudinho Serra propõe a criação do "Dia da Mulher Advogada" na Capital

O vereador Claudinho Serra, buscando reconhecer o trabalho das mulheres que atuam na advocacia em Mato Grosso do Sul, apresentou na Câmara Municipal de Campo Grande um projeto de lei que estabelece o "Dia da Mulher Advogada" em 15 de dezembro.

Segundo dados da OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil - Mato Grosso do Sul), o Estado conta com um total de 18.015 advogados registrados, com as mulheres sendo maioria, com 8.832 advogadas registradas, o que equivale a 65,70% dos advogados com até 25 anos e 53,89% dos advogados entre 26 e 40 anos.

"O ‘Dia da Mulher Advogada’ se torna, assim, mais do que uma data comemorativa; é um reconhecimento oficial do papel das mulheres na advocacia, reforçando a importância da igualdade de gênero no cenário jurídico local”, afirmou o vereador sobre a criação da data na Capital.

A data do "Dia da Mulher Advogada", instituída em 2016 pelo Conselho Federal da OAB, serve como homenagem para Myrthes Gomes de Campos, a primeira brasileira a obter o registro de advogada no Brasil, em 1906.

