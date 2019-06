Com apoio de Barbosinha, 6 mil famílias aderem a tarifa social de energia

Seis mil famílias de Dourados conseguiram se cadastrar na tarifa social de energia e agora poderão pagar uma conta mais barata com o benefício. O deputado Barbosinha (DEM) na sessão desta terça-feira (4) usou a tribuna para comemorar a adesão das pessoas no projeto social, de acordo com o parlamentar o número só não é maior por falta de informação.



“As pessoas não usufruem do benefício por falta de conhecimento, por isso subo à tribuna para agradecer o empenho da Prefeitura de Dourados com o Ministério Público e a Defensoria Pública em capacitar funcionários para que incentivem as pessoas cadastradas em programas sociais a irem aos CRAS também em busca da redução da tarifa de energia”, disse Barbosinha.



“Queremos que todos que possuam o direito sejam beneficiados, por isso uma ação conjunta e em sintonia produziu esse efeito. Os servidores estão de parabéns”, acrescentou.

