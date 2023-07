Com Paulo Duarte, PSB aposta em crescimento

O ex-deputado estadual e ex-prefeito de Corumbá, Paulo Duarte, tomou posse nesta sexta-feira (30) como novo presidente da executiva estadual do PSB, em evento na Câmara Municipal de Campo Grande.

Estiveram presentes no evento várias figuras políticas, incluindo o vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão; Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB; o ex-governador Reinaldo Azambuja; e o ex-deputado Eduardo Rocha, representando o governador Eduardo Riedel, que não pode comparecer ao evento já que cumpre agenda no Rio de Janeiro. {link matéria rio}

Carlão destacou a importância da posse para o partido, e destaca que agora o trabalho é garantir que haja o crescimento de diversos núcleos no diretório sul-mato-grossense da sigla.

“Com essa nova diretoria Estadual, nós vamos organizar a questão dos núcleos do partido, núcleo indígena, comunitário, da mulher, do negro, então a gente vai fazer o partido crescer em todos os seguimentos, no comunitário, da juventude”, explicou.

Paulo Duarte, que assume a chefia do PSB em MS, apontou que esse é o início do crescimento do partido, e que é “um momento importante do PSB em Mato Grosso do Sul”.

“É um ato para formalizar a minha assunção ao cargo de presidente do PSB-MS, e acho que esse ato demonstra que o partido veio para realmente crescer muito nesse processo eleitoral do ano que vem”, comentou o ex-deputado.

Duarte também comentou sobre as eleições municipais de 2024, e afirmou que a sigla pretende sair do processo eleitoral muito mais forte que entraram, e ressalta que os trabalhos para o pleito começam desde já.

“A presença do presidente nacional, Carlos Siqueira, demonstra a importância que vai ter Mato Grosso do Sul. Nós temos um compromisso com o crescimento do partido aqui [no Estado], com o aval do nosso presidente, com a presença de figuras importantes da política”, ressaltou.

O presidente nacional da sigla, Carlos Siqueira, também apontou para a importância das eleições municipais para o PSB, principalmente em Mato Grosso do Sul.

“As eleições municipais serão um momento muito importante para fortalecer os partidos, aqueles que conseguiram cumprir a clausula de desempenho, a chamada clausula de barreira, precisam se firmar e reafirmar agora, se preparando também para as eleições de 2026, então nós temos esperança aqui que, com essa nova direção, tenhamos uma reorganização do partido no Estado.”

“Viemos aqui também para agradecer o trabalho feito pelo presidente anterior, Ricardo Ayache, mas aqui vamos viver um novo momento de reorganização e de preparação para as eleições municipais de 2024”, completou.

O ex-presidente do diretório sul-mato-grossense, Ricardo Ayache, agradeceu a presença e confiança de Siqueira. “Quero agradecer a confiança que o senhor [presidente nacional Carlos Siqueira] nos empenhou.”

Ayache lembrou as conquistas do governo de Reinaldo Azambuja, e elogiou o empenho do ex-governador em garantir um caminho para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

“Quero aqui agradecer imensamente a presença do ex-governador Reinaldo Azambuja e atual presidente do PSDB [em MS]” “O que o Brasil precisa, para deixar de ser uma nação em desenvolvimento, para se tornar uma nação desenvolvida, com menos desigualdade é um planejamento daquilo que nós queremos para o nosso futuro”, comentou.

Deixe seu Comentário

Leia Também