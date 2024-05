Deputado discute possível intervenção na FFMS após prisão de presidente

O deputado Coronel David recebeu o Coronel Sidnei Barboza para discutir a crise enfrentada pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), que viu o presidente da entidade, Francisco Cezário, ser preso dia 21 deste mês devido supostos casos de corrupção.

Atual presidente do Rádio Clube, Barboza aparece como possível interventor na Federação até que uma nova eleição seja realizada num prazo de 90 dias, porém, o escolhido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi o ex-presidente do Operário e atual vice-presidente da FFMS, Estevão Petralla.

A escolha, no entanto, causou indignação entre dirigentes de times do estado, que acionaram o Tribunal de Justiça Desportivo de Mato Grosso do Sul (TJD-MS) por meio de um abaixo-assinado contra a decisão.

“Meu nome sempre estará à disposição. Minha vida tem sido dedicada ao futebol há mais de quatro décadas, e esta é a oportunidade de modernizar o esporte e devolver ao sul-mato-grossense a alegria de ver os times no campo”, afirmou Sidnei.

Para David, os mais de 40 anos de experiência no futebol amador e profissional, com grande trânsito entre todos os clubes do Estado, fazem que o nome de Sidnei seja o melhor para gerir a entidade nesse período de transição.

“Sidnei tem as qualidades necessárias para administrar essa grande crise, tranquilizar os clubes, os atletas e os funcionários para que possam dar continuidade aos campeonatos que estão em andamento”, reforçou o deputado.

