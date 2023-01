Nomeação de Domingos Sahib Neto na Sisep é publicada

Na noite desta quarta-feira (11), uma edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), trouxe a nomeação de Domingos Sahib Neto como novo Secretário Municipal de Infraestrutura da Capital. Mudança já havia sido adiantada pelo JD1 sendo oficializada na publicação.

Dando continuidade às renovações no primeiro escalão do município, a prefeita Adriane Lopes optou pela troca de titularidade Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos (Sisep), onde Rudi Fiorese, que estava na gestão indicado por Marquinhos Trad foi exonerado, conforme publicação extra do Diogrande.

Nova gestão

Domingos Sahib Neto, é Engenheiro Civil, graduado pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro além de diversas especializações na área pública, realizada em instituições renomadas.

Iniciou sua trajetória como assessor de Auditoria de Obras, em fevereiro de 1987, no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e posteriormente, foi nomeado, por concurso público, em fevereiro de 1992, no cargo de Analista de Controle Público, aposentando-se como Auditor Estadual de Controle Externo junto a Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente.

Atualmente, exerce sua profissão como engenheiro autônomo na elaboração e execução de obras residenciais e comerciais.

Com indicação referendada pelo Crea-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul), o novo titular assume a Sisep e reforça compromisso com a pasta, frisando que dará continuidade aos projetos em andamento, porém com planejamento eficiente para ações que priorizem a qualidade de vida da população.

“A primeira ação será um levantamento preciso de toda a secretaria para, imediatamente, com esse diagnóstico em mãos, atuar para garantir que as obras possam ser executadas para o momento presente, mas com o cuidado de planejar sua eficiência pensando também no futuro. Isso é trabalhar com responsabilidade".

