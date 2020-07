Dourados fecha bares e academias por dez dias

A Prefeitura de Dourados anunciou nesta quarta-feira (8) que irá suspender por 10 dias alguns serviços do comércio da cidade, como bares e academias, afim de diminuir a curva de contágio e mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) na cidade. As regras publicadas conforme o decreto n°2.723, divulgado no Diário Oficial do município de hoje e entram em vigor na próxima sexta-feira (10).

Segundo o órgão, diante das estratégias definidas juntamente com o Comitê de Gerenciamento de Crise do Covid-19 e o Núcleo Técnico de Apoio e Combate ao Coronavírus, ficam suspensas pelo período citado as atividades em academias de ginásticas, estudios, e afins, além de bares, conveniências e tabacarias.

“A suspensão poderá ser prorrogada mediante análise técnica. As medidas levam em consideração a necessidade de adoção de novas medidas para garantir o afastamento social, evitar as aglomerações de pessoas, diminuir a taxa de infecção do novo Coronavírus e evitar a sobrecarga dos serviços de saúde, bem como a necessidade de aumento do índice de isolamento social que é o método mais eficaz na prevenção à pandemia, conforme orientam a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e a Organização Mundial da Saúde (OMS)”, diz por meio de nota à imprensa.

O texto finaliza a nota dizendo que o “município de Dourados executará a fiscalização através da Guarda Municipal, dos fiscais de postura, de Vigilância Sanitária para o cumprimento das medidas previstas, e aplicação das sanções administrativas e penais cabíveis”.

Deixe seu Comentário

Leia Também