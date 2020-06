“É impressionante como o brasileiro teima em descumprir as leis”, lamenta Marquinhos

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad declarou na manhã desta segunda-feira (22) que poderá tomar medidas mais restritivas para coibir aglomerações em bares e restaurantes na capital. Segundo Marquinhos, a abertura dos locais foi uma demanda dos próprios empresários, porém é “impressionante como o brasileiro teima em descumprir as leis”.

A declaração foi realizada na já tradicional transmissão ao vivo adotada pelo Executivo Municipal para comunicar ações da prefeitura no combate a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Ainda conforme Trad, os próprios empresários procuraram a administração pública com a justificativa de que, se a abertura não fosse liberada, diversas empresas do setor poderiam via a falência. “Todas as medidas adotadas foram discutidas e algumas trazidas por vocês (empresários), mas infelizmente existem sempre aqueles que não obedecem aos protocolos, pois se acham melhores que as outras que cumprem as determinações. Elas acham que uma hora a mais de funcionamento, não terá problema, uma lotação a mais não interferirá na vida da cidade. O próprio cliente, se sente incomodado e registra esses casos e pedem para que a polícia intervenha no local”, lamentou.

E complementou dizendo, “será que precisa disso, ao ponto de uma autoridade policial ir até o local e dizer que isso está errado. São pessoas adultas, desde os clientes até os donos. Depois a culpa é da administração pública, nós não teremos outra solução a não ser fechamento, multa, o que pode prejudicar todo um comércio.”

Em relação ao toque de recolher, o afrouxamento para a 00h, foi um pedido de bares, restaurantes e igrejas. “Flexibilizamos, mas muitos não estão cumprindo o que foi determinado e, por esse motivo, aumentamos o recolhimento para às 23h. Aí temos que mandar viatura, em um constrangimento, até para o próprio dono do comércio”, explicou.

Para um possível aumento nas restrições, o prefeito afirmou que dependerá dos números sobre o avanço da doença na capital. “Vamos esperar agora o fechamento dos números nos próximos dias para tomarmos uma decisão”, alertou.

Multas

Segundo a prefeito, a aplicação de sanções, por meio de multas, para quem não usar às máscaras poderá ser aplicada apenas após o dia 1º de julho, até lá a infração não terá nenhuma sanção ao cidadão que desobedecer. Iremos conversar hoje com a OAB e MPE para vermos a viabilidade de aplicação ou não de multa aos desobedientes do decreto”, projetou.

