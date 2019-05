Em reunião, parlamentares estudam o não fechamento de comarca

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Paschoal Carmello Leandro, recebeu deputados estaduais e uma comitiva do município de Coronel Sapucaia para uma reunião na tarde de quinta-feira (16) com o objetivo de buscar soluções para não fechar a comarca de Coronel Sapucaia.



A reunião foi realizada porque um estudo do TJ apontou a necessidade de desinstalação da comarca por motivos orçamentários, de acervo processual e por questões de segurança.



Na reunião estavam presentes o presidente de Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correa, os deputados Londres Machado, Pedro Kemp, Eduardo Rocha, Coronel David e um representante do deputado Barbosinha, o prefeito de Coronel Sapucaia, Rudi Paetzold, do presidente da Câmara, vereador Roberto Pereira de Oliveira, além outros vereadores e assessores.



Os deputados garantiram que buscarão apoio na esfera estadual e federal, visando reverter a situação e auxiliando o presidente do Tribunal de Justiça, Paschoal Carmello Leandro, na solução do problema.



Na pauta estavam temas como melhoria na segurança para os servidores, jurisdicionados e o município como um todo.



O presidente do TJ-MS comprometeu-se a buscar uma solução para o caso, para só então definir se mantém o fórum de Coronel Sapucaia instalado.



Paschoal finalizou comentando que “é importante que a Assembleia Legislativa, junto com o Poder Judiciário e o Executivo, procure uma solução para a segurança em Coronel Sapucaia, pois nossa decisão de desativar a comarca, pelo menos temporariamente, é justamente pela falta de segurança. Nós já tivemos um incidente grave, é uma fronteira bastante perigosa e o que precisamos é a compreensão de nossas autoridades para garantir segurança, não apenas do Fórum, mas para a população de Coronel Sapucaia”.

