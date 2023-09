Estado e prefeitura firmam convênios para infraestrutura

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e o governador Eduardo Riedel assinaram nesta segunda-feira (11) uma série de convênios entre o estado de Mato Grosso do Sul e a Capital para a realização de obras de pavimentação, drenagem e recapeamento de vias urbanas.

“Nós estamos muito felizes. Investimento na nossa cidade, em várias regiões de Campo Grande, trazendo a obra de drenagem, pavimentação, melhorando a qualidade de vida dos campo-grandenses”, disse Adriane.

Um total de R$ 146 milhões serão investidos na Capital, com R$ 52 milhões desse valor sendo desembolsados pelo governo do MS e a bancada Federal.

Foram firmados convênios para a recuperação da malha viária nas regiões do Anhanduizinho, Bandeira, Lagoa e Centro; modernização da Avenida Duque de Caxias; Implantação de vias estruturantes no fundo do vale do Córrego Imbirussu; pavimentação, drenagem, acessibilidade e sinalização no bairro Jardim Noroeste; pavimentação e drenagem no bairro Jardim Centenário; e pavimentação e drenagem nos bairros Jardim Nashiville, Portal Caiobá e North Park.

Maior parte das obras já estão em andamento, com algumas ainda sendo licitadas.

“Queremos agradecer a bancada federal, que são grandes parceiros de Campo Grande, que estão investindo na nossa cidade junto com o governador, para que a gente possa trazer respostas rápidas para os campo-grandenses que tem solicitado obras na nossa Capital”, afirmou a prefeita.

O secretário Hélio Peluffo, da secretaria de Infraestrutura e Logística, explica que esses R$ 52 milhões não podem ser modificados, e que foram disponibilizados para a prefeitura decidir como utilizaria tais valores.

“A reivindicação da prefeita são obras que ela conquistou, é o prestígio da prefeitura junto a bancada [federal] e que necessita da contrapartida”, explicou.

Riedel destacou que os convênios são parte dos investimentos já realizados pelo governo do Estado na Capital, com algumas obras já até finalizadas.

“São seis convênios aqui em Campo Grande, fora as obras que estamos fazendo diretamente, como lá no Cafezais, que já entregamos, acesso a Moreninhas, primeira etapa, [no valor de] R$ 41 milhões, então o governo do Estado segue a sua linha de investir nos municípios, e hoje é um momento de celebrar tudo aquilo que a gente tem feito por Campo Grande, junto da prefeita”, explicou o governador.

