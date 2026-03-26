FlÃ¡vio Bolsonaro deve vir Ã  Campo Grande em abril

O grupo de políticos alinhados a direita, articulam a vinda do senador e pré-candidato a presidência, Flávio Bolsonaro à Campo Grande n dia 14 de abril.

O contato é feito pelo presidente do PL em Mato Grosso do Sul, ex-governador Reinaldo Azambuja. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (26), pelo deputado estadual, Coronel David.

Além do evento, é previsto que o senador se reúna com a base no Estado. Candidato a presidente pelo PL, o partido tem em Mato Grosso do Sul, três possibilidades de candidatos para uma chapa ao Senado, dos quais serão escolhidos um ou dois, entre eles o próprio Reinaldo, o ex-deputado estadual Renan Contar e o federal, Marcos Pollon.

O grupo também está alinhado com a reeleição do governador Eduardo Riedel que também pode ser discutido no encontro.

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