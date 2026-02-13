Focando em gestão moderna, Secretaria de Governo apresenta metas e projetos para 2026

O Governo de Mato Grosso do Sul apresentou durante a sexta-feira, dia 13, as metas e projetos previstos para esse ano de 2026, que visam atender cada vez mais o cidadão com serviços públicos de qualidade e focado na modernização.

A Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica) apresentou 14 projetos e 40 entregas. Entre elas está a implantação de nova plataforma do governo digital, modernização do datacenter estadual, implantação e sequência na política de compliance, assim como mudança de template dos sites de todas as autarquias e fundações.

Fazendo parte da pasta, a Defesa Civil pretende promover a estruturação das coordenadorias municipais e desenvolver o programa “Defesa Civil nas Escolas”, que serão palestras nas unidades para ensinar aos estudantes as atribuições e o papel da instituição na sociedade.

Uma das prioridades da gestão, o programa MS Ativo Municipalismo continua na edição 2026, com o monitoramento dos investimentos e capacitação dos municípios em gestão e governança.

Durante a reunião também foram apresentados os projetos da Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de MS) e Fertel (Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa). A TV Educativa apresentou cinco projetos e 17 entregas. Entre elas está a transmissão e distribuição de conteúdo governamental, implantação da multiplataforma educativa, bem como interprogramas com inteligência artificial.

Já a Agems são quatro projetos e seis entregas. O foco é a modernização do sistema de transporte e dos serviços nas rodovias, promover ações para governança regulatória e a regulação econômica responsiva, que visa buscar soluções alternativas de saneamento rural certificadas.

