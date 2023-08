Gerson Claro recebe Título Cidadão Campo-Grandense em homenagem da Câmara

Um dos 87 homenageados pela Câmara Municipal de Campo Grande, em comemoração ao aniversário de 124 anos da Capital, o deputado Gerson Claro, natural de Itaporã recebeu o título de Cidadão de Campo-Grandense, por indicação do vereador Claudinho Serra.

A entrega das honrarias foi realizada na noite de quinta-feira (24), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. “Essa cidade de belas avenidas, belos ipês, de um povo que é diferente de qualquer parte do mundo. Problemas, todas as cidades têm. Mas, quando temos uma classe política em harmonia, todo mundo trabalhando, é claro que tem que dar certo. Que essa cidade continue acolhedora e que possamos honrar esse título com nossa dedicação. Que façamos, a cada dia, o melhor por nossa população”, disse o deputado estadual Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa.

“Os vereadores escolheram entre um milhão de pessoas essas 87 que fizeram a diferença. É uma homenagem justa no aniversário de Campo Grande”, ressaltou o presidente da Câmara, vereador Carlão.

Foram entregues Títulos de Cidadão Campo-grandense, Medalhas do Mérito Legislativo e Títulos de Cidadão Benemérito, as mais altas comendas outorgadas pela Casa de Leis. Foram três homenageados por vereador.

Em suas redes sociais, o deputado agradeceu a homenagem. "Como cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz, que possamos juntos compor uma história repleta de alegria, conquistas e generosidade".

As honrarias são entregues todos os anos no aniversário da cidade. De acordo com o vereador Claudinho Serra que indicou o deputado Gerson Claro, as escolhas dele foram baseadas em pessoas que tem amor e dedicação por Campo Grande. "A cada ano que a Câmara Municipal homenageia os filhos, naturais e adotivos da nossa Campo Grande, aumenta o amor por nossa cidade", escreveu.



JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também