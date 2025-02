Gusttavo Lima e Pablo Marçal fecham acordo para filiação com o União Brasil

O empresário Pablo Marçal, ex-candidato à prefeitura de São Paulo, e o cantor sertanejo Gusttavo Lima, que demonstros interesse em candidatura à presidência em 2026, fecharam acordo político com o União Brasil para se filiarem à sigla nos próximos meses.

A informação foi confirmada por fontes da cúpula do partido ao portal de notícias CNN.

Com o acordo já firmado, o partido já está preparando material de divulgação com imagens de Lima e Marçal, no entanto, ainda não definiu uma data exata para a filiação dos dois nomes.

Tanto Marçal quanto Gusttavo Lima já demonstraram interesse em concorrer ao Planalto em 2026, e fontes apontam que o partido discute lançar o empresário como governador de São Paulo ou ao Senado, e o sertanejo como senador por Goiás.

