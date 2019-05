Jota Abussafi é nomeado gestor de projetos na Sesau

O empresário João Geraldo Abussafi de Lima foi nomeado Gestor de Projetos na Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau) pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD).



A nomeação foi publicada no Diogrande nesta segunda-feira (13). O Jota Abussafi, como é conhecido, foi exonerado do cargo em comissão de assessor governamental IV da Secretaria Municipal de Cultura (Sectur).



O chefe do Executivo nomeou Tânia Silveira Duraes para o cargo em comissão de Assessora Governamental IV na Sesau, sem aumento de despesas, segundo o Diogrande.



Jota Abussafi



O empresário foi nomeado Embaixador Honorário do Turismo de Mato Grosso do Sul pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) em 2015.



Jota é paranaense e foi para os Estados Unidos em 1984 após perder uma eleição para vereador, em Terenos, por cinco votos, nos EUA ele trabalhou lavando louça, auxiliar de cozinha e motorista em uma empresa que transportava turista pelos pontos turístico de Miami.



O empresário já foi entrevistado no Programa do Jô, Domingão do Faustão e Encontro com Fátima Bernardes. Jota inspirou o personagem do ator Roberto Bonfim na novela América, de Glória Perez, na Rede Globo



Com o emprego, ele conseguiu abrir a própria empresa e recepcionava famosos brasileiros como Cláudia Raia, Faustão, Rodrigo Faro, Kaká. O novo gestor também apresenta o programa "Jota e amigos", no SBT.

